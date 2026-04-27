Teamspielerin teilt schweren Schicksalsschlag

„Ganzes Leben veränderte sich in einem Moment“

„Ich hatte 42 Grad Fieber und zitterte am ganzen Körper. Wir fuhren ins Krankenhaus, und dort erfuhren wir sofort, dass wir das Baby verloren hatten und ich eine Sepsis entwickelt hatte. Es war ein Schock. Mein ganzes Leben veränderte sich von einem Moment auf den anderen“, schilderte Kearns. „Wir mussten drei, vier Tage lang die Hölle im Krankenhaus in Birmingham durchmachen.“