Teamspielerin teilt schweren Schicksalsschlag

In einem emotionalen Interview hat Missy Bo Kearns offen über ihre Fehlgeburt gesprochen. „Ich habe vier Tage in der Hölle erlebt“, so die englische Teamspielerin über den schweren Schicksalsschlag.
Am 1. März hatten Kearns und ihr Partner, der Luton-Town-Profi Liam Walsh, die Schwangerschaft bekannt gegeben, nur wenige Wochen später verlor das Paar das Baby wieder. Nachdem sie sich am Trainingsgelände ihres Klubs Aston Villa unwohl gefühlt hatte, suchte die Mittelfeldspielerin die Teamärztin auf.
„Ganzes Leben veränderte sich in einem Moment“
„Ich hatte 42 Grad Fieber und zitterte am ganzen Körper. Wir fuhren ins Krankenhaus, und dort erfuhren wir sofort, dass wir das Baby verloren hatten und ich eine Sepsis entwickelt hatte. Es war ein Schock. Mein ganzes Leben veränderte sich von einem Moment auf den anderen“, schilderte Kearns. „Wir mussten drei, vier Tage lang die Hölle im Krankenhaus in Birmingham durchmachen.“
Erst jetzt realisiere sie langsam, was sie und ihr Partner alles durchmachen mussten, so die 25-Jährige, die mit dem psychischen Trauma zu kämpfen hat. Bleibt dem Paar von Herzen zu wünschen, dass sich der Familien-Traum in baldiger Zukunft erfüllt ...
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