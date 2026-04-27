Glücklichen Schritt in Richtung Titel gemacht

Offener war die Partie in Halbzeit zwei, der Siegtreffer sollte aber erst kurz vor Schluss fallen und dieser ausgerechnet vom Elfmeterpunkt. Hujiberts trat an und fixierte mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags den 2:1-Auswärtssieg für Flachau. „Es war schon ein glücklicher Sieg“, gab Jäger zu. Gegenüber Wieser: „Wir hätten sicher mehr verdient gehabt.“