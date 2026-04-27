Glücklichen Schritt in Richtung Titel gemacht

Das fan.at-Spiel der Runde zwischen Hollersbach und Flachau in der 1. Klasse Süd zog die Massen an und ging bei Volksfeststimmung über die Bühne. Ein Elfmeter sollte letztendlich die Partie entscheiden. Anjo Hujiberts wurde mit zwei Treffern zum Matchwinner für Flachau. Die Pongauer konnten das Topspiel mit 2:1 gewinnen.
Das fan.at-Spiel der Runde zog die Massen an – zu Recht! Hollersbach gegen Flachau, Erster gegen Zweiter in der 1. Klasse Süd, direktes Duell um die Tabellenführung. Das ließen sich 500 begeisterte Zuschauer nicht entgehen, der Platz verwandelte sich zu einem Volksfest. „Eine großartige Stimmung“, schwärmte Hollersbach-Trainer Lukas Wieser.
Beflügelt von der Atmosphäre nahmen die Hausherren das Heft in die Hand und gingen auch in Führung: Nach einem schönen Spielzug vollendete Serkan Durmus zum 1:0 (17.). „Eine sensationelle Kombination“, lobte der Übungsleiter. Anschließend nahmen auch die Gäste aktiv am Spiel teil und glichen praktisch aus dem Nichts in Minute 27 aus. Anjo Hujiberts zog einfach mal ab, der Ball zappelte plötzlich im Netz. „Ein Tausendguldenschuss“, war auch Flachau-Trainer Gerhard Jäger überrascht.
Offener war die Partie in Halbzeit zwei, der Siegtreffer sollte aber erst kurz vor Schluss fallen und dieser ausgerechnet vom Elfmeterpunkt. Hujiberts trat an und fixierte mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags den 2:1-Auswärtssieg für Flachau. „Es war schon ein glücklicher Sieg“, gab Jäger zu. Gegenüber Wieser: „Wir hätten sicher mehr verdient gehabt.“
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