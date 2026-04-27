NHL: Colorado unterstreicht Titelambitionen

Mit einem „sweep“ sind die Colorado Avalanche ins Play-off-Viertelfinale der National Hockey League gebraust. Das beste Team des NHL-Grunddurchgangs gewann mit einem 5:1 auch Spiel vier gegen die Los Angeles Kings. Colorado trifft nun auf die Dallas Stars oder Minnesota Wild (2:2).
Knapp geht es bei den Montreal Canadiens des zum Farmteam Laval Rocket zurückbeorderten Österreichers David Reinbacher zu. Die Tampa Bay Lightning stellten mit einem 3:2 auf 2:2-Siege.
Doppeltorschütze Brandon Hagel trug die Lightning in Montreal nach einem 0:2-Rückstand noch zum Sieg. Das vorzeitige Saisonaus fürchten müssen indes die Edmonton Oilers und Boston Bruins, die in ihrer „best of seven“-Serie jeweils 1:3 zurückliegen. Die Oilers gingen nach zweieinhalb Minuten in der Verlängerung 3:4 gegen die Anaheim Ducks k.o. Die Bruins lagen beim 1:6 gegen die Buffalo Sabres bereits nach 15 Minuten 0:4 im Hintertreffen. „Wir sollten uns schämen, denn das war wirklich peinlich“, sagte Bruins-Coach Marco Sturm.
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