NHL: Colorado unterstreicht Titelambitionen

Doppeltorschütze Brandon Hagel trug die Lightning in Montreal nach einem 0:2-Rückstand noch zum Sieg. Das vorzeitige Saisonaus fürchten müssen indes die Edmonton Oilers und Boston Bruins, die in ihrer „best of seven“-Serie jeweils 1:3 zurückliegen. Die Oilers gingen nach zweieinhalb Minuten in der Verlängerung 3:4 gegen die Anaheim Ducks k.o. Die Bruins lagen beim 1:6 gegen die Buffalo Sabres bereits nach 15 Minuten 0:4 im Hintertreffen. „Wir sollten uns schämen, denn das war wirklich peinlich“, sagte Bruins-Coach Marco Sturm.