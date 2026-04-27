Marko Arnautovic postet emotionales Meister-Video

Nun darf er also den ersten Titel mit Roter Stern feiern. Vier runden vor Schluss fixierte man durch einen 3:0-Sieg im Derby gegen Partizan die Meisterschaft. Für Arnautovic, der bis zur 67. Minute im Einsatz war, ist es der dritte Meistertitel. Mit Inter Mailand hat er 2010 und 2024 in Italien den „Scudetto“ geholt.