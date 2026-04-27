Marko Arnautovic postet emotionales Meister-Video

Große Emotionen bei ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic! Nachdem er mit Roter Stern Belgrad die serbische Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht hat, postet der Stürmer nun ein emotionales Highlight-Video auf Instagram.
Für Arnautovic geht mit dem Meistertitel ein Traum in Erfüllung. Im vergangenen Jahr schloss sich der ÖFB-Rekordtorschütze, nachdem sein Vertrag bei Inter Mailand ausgelaufen war, dem serbischen Traditionsverein an. Damals erklärte er, dass dieses Engagement für ihn eine Herzensangelegenheit ist.
Nun darf er also den ersten Titel mit Roter Stern feiern. Vier runden vor Schluss fixierte man durch einen 3:0-Sieg im Derby gegen Partizan die Meisterschaft. Für Arnautovic, der bis zur 67. Minute im Einsatz war, ist es der dritte Meistertitel. Mit Inter Mailand hat er 2010 und 2024 in Italien den „Scudetto“ geholt.
Nächstes Highlight steht an
„Belgrad ist rot und weiß! Wir sind stolz auf dieses Team, GEMEINSAM haben wir unser Ziel erreicht“, schreibt Arnautovic neben einem Highlight-Video, das er auf Instagram geteilt hat.
Mit dem emotionalen Titelgewinn im Gepäck steht für den 37-Jährigen bald schon das nächste Highlight auf dem Programm. Mit dem ÖFB-Team wird Arnautovic im Juni erstmals an einer WM teilnehmen.
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