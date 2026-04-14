Mega-Hai schwamm ganz nah an Touristenboot vorbei

Kapitän: „Ist mir noch nie passiert“

„Einem acht Meter langen Monster gegenüberzustehen, ist keine Kleinigkeit. Ich fische seit zehn Jahren professionell und bin jetzt Kapitän, und das ist meine erste Begegnung mit so einem Ungetüm. Ich bin mein ganzes Leben lang auf See gewesen, und in 65 Jahren ist mir so etwas noch nie passiert“, zeigte sich Halimić erstaunt.