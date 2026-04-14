Sichtung in Kroatien
Mega-Hai schwamm ganz nah an Touristenboot vorbei
Eigentlich wollten sie Delfine in Kroatien sehen, doch eine Touristengruppe vor der Küste Pulas konnte stattdessen eine ganz besondere Beobachtung machen: Ein riesiger Walhai wagte sich ganz nah an ihr Boot heran.
Bei der Rückfahrt der Tour machten die deutschen Urlauber am Touristenboot „Orca“ die besondere Beobachtung. Sie waren ca. eine halbe Meile (etwas unter einem Kilometer) von der Küste entfernt, als sich ihnen ein rund acht Meter langer Hai näherte.
Minutenlang um Boot herumgeschwommen
Der Kapitän Zvonko Halimić erkärte laut kroatischen Nachrichtenportalen, dass er in seiner langjährigen Laufbahn auf See noch nie so ein Tier gesehen hätte. Der Fisch sei friedlich um das Boot herumgeschwommen, habe Plankton gefressen und sich von den Touristen filmen lassen. Nach ein paar Minuten tauchte er schließlich in die Tiefe ab.
Der Schiffsführer berichtete, erst eine große Rückenflosse erkannt zu haben und dann den Schiffsmotor abgestellt zu haben, um das Tier nicht zu verletzten. Der Hai belohnte diese Rücksichtnahme, in dem er sich minutenlang präsentierte.
Kapitän: „Ist mir noch nie passiert“
„Einem acht Meter langen Monster gegenüberzustehen, ist keine Kleinigkeit. Ich fische seit zehn Jahren professionell und bin jetzt Kapitän, und das ist meine erste Begegnung mit so einem Ungetüm. Ich bin mein ganzes Leben lang auf See gewesen, und in 65 Jahren ist mir so etwas noch nie passiert“, zeigte sich Halimić erstaunt.
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