Biker und Mitfahrerin stürzten Böschung hinab

Ein Motorradunfall im Tiroler Oberland forderte am Sonntagnachmittag zwei Verletzte: Der Fahrer (26) stürzte in Stanz mit einer 21-Jährigen am Sozius, woraufhin die beiden rund vier Meter eine steile Böschung hinabstürzten. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Der Österreicher und seine deutsche Mitfahrerin waren am Sonntag gegen 16 Uhr auf der Grinner Landesstraße in Stanz bei Landeck in Richtung Westen unterwegs, als der Lenker in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte.
Beide Personen schlitterten daraufhin mit dem Motorrad noch rund acht Meter die Straße entlang, ehe sie eine steile Böschung hinabfielen. Rund vier Meter weiter unten wurde ihr Sturz von Sträuchern aufgefangen.
Beide Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Zams eingeliefert.
Die Polizei in einer Aussendung
Verletzt ins Krankenhaus gebracht
Der Mann und die Frau wurden bei dem Unfall verletzt. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus Zams.
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