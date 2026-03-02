Team Vorarlberg schaut zufrieden auf Saisonstart

Das Team Vorarlberg schaut zufrieden auf den Saisonstart beim Giro de Sardegna (It) zurück, wo gestern noch die letzte Etappe über 177 Kilometer von Nouro nach Olbio für die Ländle-Équipe auf dem Programm stand. Da wollten die Vorarlberger noch einmal überraschen – das Vorhaben gelang auch über weite Strecken. „Erst im Finale hat uns dann ein wenig die Abstimmung gefehlt“, berichtete Sportdirektor Paul Renger nach der Zieldurchfahrt in Olbia.