Altbäuerin bei Stallarbeiten von Kuh verletzt

Als sie ihren Enkelsöhnen am Sonntagmorgen bei Stallarbeiten half, wurde eine 77-jährige Oberösterreicherin vom Hinterteil einer Kuh umgestoßen. Dabei fiel sie unglücklich mit dem Kopf auf eine Kante und verlor kurz das Bewusstsein. Ihre Enkelsöhne brachten sie aus dem Gefahrenbereich und verständigten die Rettung.
Eine 77-Jährige aus Kaltenberg wurde am Sonntag gegen 6:45 Uhr bei Stallarbeiten verletzt. Die Altbäuerin half ihrem 23-jährigen Enkel und trieb die Kühe in den Melkstand. Eine Kuh machte eine Ausweichbewegung und stieß mit ihrem Hinterteil die Bäuerin um. Beim Sturz fiel die Seniorin unglücklich mit dem Kopf auf die Kante der Liegeboxen und blieb kurz regungslos liegen.
Enkel brachten sie in Sicherheit
Ihr 15-jähriger Enkelsohn sah den Vorfall und eilte gemeinsam mit seinem Bruder zu ihr, um Erste Hilfe zu leisten. Die 77-Jährige war rasch wieder ansprechbar und wurde von den beiden Enkelsöhnen aus dem Gefahrenbereich gebracht. Der 23-Jährige verständigte die Einsatzkräfte. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die unbestimmten Grades Verletzte in das Krankenhaus Freistadt eingeliefert.
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