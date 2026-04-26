Altbäuerin bei Stallarbeiten von Kuh verletzt

Enkel brachten sie in Sicherheit

Ihr 15-jähriger Enkelsohn sah den Vorfall und eilte gemeinsam mit seinem Bruder zu ihr, um Erste Hilfe zu leisten. Die 77-Jährige war rasch wieder ansprechbar und wurde von den beiden Enkelsöhnen aus dem Gefahrenbereich gebracht. Der 23-Jährige verständigte die Einsatzkräfte. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die unbestimmten Grades Verletzte in das Krankenhaus Freistadt eingeliefert.