Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf eigene Rechnung

Große Herzen für Streunerkatzen im Mühlviertel

Oberösterreich
26.04.2026 16:00
Die beiden Tierfreunde haben mittlerweile für jede Katze einen Namen
Die beiden Tierfreunde haben mittlerweile für jede Katze einen Namen(Bild: FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER)
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Tierfreunde ließen auf Mühlviertler Grundstück angesiedelte Samtpfoten auf eigene Rechnung beim Tierarzt sterilisieren und behandeln – nur eine fehlt noch. Er fühlt sich von der Politik im Stich gelassen, obwohl eigentlich genügend Mittel zur Verfügung stünden. 

0 Kommentare

Auf meinem Grundstück haben schon länger Katzen gelebt, aber im Vorjahr wurden aus drei oder vier plötzlich 14 Samtpfoten. Sie können gerne bleiben, aber gehörten natürlich kastriert, sterilisiert und entwurmt“, schildert Rainer K. (70) aus Haslach.

Herr K. gewährt den Samtpfoten auf seinem Grundstück nicht nur Futter, sondern im Winter auch ...
Herr K. gewährt den Samtpfoten auf seinem Grundstück nicht nur Futter, sondern im Winter auch Zuflucht.(Bild: Plechinger Franz)

„Kam nie zustande“
Damit wollten der pensionierte Unternehmer und die befreundete Tierschützerin Monika G. auf Anraten der Bezirkshauptmannschaft das örtliche Tierheim betrauen, doch vergebens: „Leider kam das trotz mehrmaliger Zusagen nie zustande, aber immerhin haben sie uns Durchlauffallen geliehen, damit wir die Katzen einfangen können.“

Diese beiden Miezen sind Geschwister und immer gemeinsam unterwegs
Diese beiden Miezen sind Geschwister und immer gemeinsam unterwegs(Bild: FOTOKERSCHI / FRANZ PLECHINGER)

Zeit wurde knapp
Weil der Frühling und damit die Paarungszeit immer näher rückte, ergriffen die beiden die Initiative und fingen 13 der 14 Katzen ein, für die sie mittlerweile alle einen Namen haben, und ließen sie auf eigene Kosten behandeln. „Ich bin Jäger und tierlieb, und auch Monika setzt sich sehr für die Katzen ein. Wir waren sehr enttäuscht, dass wir damit so alleine gelassen wurden“, sagt der Pensionist nachdenklich.

Die Katzen sind aber äußerst scheu. Beim „Krone“-Fotograf wollten sie sich erst kaum zeigen, ...
Die Katzen sind aber äußerst scheu. Beim „Krone“-Fotograf wollten sie sich erst kaum zeigen, ließen ihn dann keine Sekunde aus den Augen.(Bild: Plechinger Franz)

81.000 Euro zur Verfügung
Aus dem Büro von Tierschutzlandesrat Martin Winkler (SPÖ) hieß es, 2026 stünden trotz Sparmaßnahmen 81.000 Euro für das Streunerkatzenprojekt zur Verfügung. Mit diesen Mitteln kastrieren Partner des Projekts Streunerkatzen, bevor sie sie wieder in ihrem angestammten Revier aussetzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
26.04.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Passagiere filmten die hektische Evakuierung ihres Fluges. Mehrere Menschen wurden unbestimmten ...
Triebwerksprobleme
Indien: Swiss-Flieger kurz vor Start evakuiert
Der Schütze wurde von Einsatzkräften gestoppt, konnte aber zuvor durch die Sicherheitsschleuse ...
Trump-Dinner
Schütze passierte Kontrollen mit mehreren Waffen
Chaos in Hotel
Schüsse bei Dinner: Trump in Sicherheit gebracht
In der Nacht auf Samstag galt es, Brandwache zu halten und naheliegende Gebäude zu schützen.
110 Hektar brennen
Kein Ende in Sicht: Black Hawk löscht in Kärnten
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Streit um Pensionen
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Hirscher nach Unfall: „Ich fahre nicht mehr Ski“
153.549 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marcel Hirscher im Gespräch mit der „Krone“
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
113.261 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
109.571 mal gelesen
Christian Poley
Innenpolitik
ORF beauftragt Berater um 450.000 Euro
1101 mal kommentiert
Übergangsdirektorin Thurnher steht unter Druck.
Innenpolitik
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
1049 mal kommentiert
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
922 mal kommentiert
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Mehr Oberösterreich
Kühbauer-Elf souverän
Sieg in Hartberg! LASK legt im Meisterkampf vor
Auf eigene Rechnung
Große Herzen für Streunerkatzen im Mühlviertel
Ein Lenker betrunken
Kreuzungsunfälle forderten teils Schwerverletzte
„Krone“ vor Ort
Donaufestwochen: „Wir sind nicht altmodisch“
20.000 Besucher
Königsklasse der Brass-Szene aus ganz Europa
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf