Große Herzen für Streunerkatzen im Mühlviertel

Zeit wurde knapp

Weil der Frühling und damit die Paarungszeit immer näher rückte, ergriffen die beiden die Initiative und fingen 13 der 14 Katzen ein, für die sie mittlerweile alle einen Namen haben, und ließen sie auf eigene Kosten behandeln. „Ich bin Jäger und tierlieb, und auch Monika setzt sich sehr für die Katzen ein. Wir waren sehr enttäuscht, dass wir damit so alleine gelassen wurden“, sagt der Pensionist nachdenklich.