Kreuzungsunfälle forderten teils Schwerverletzte

Gleich zwei schwere Unfälle an Kreuzungen passierten am Samstagabend. Zuerst krachte es in Wels, dort wurden eine 20-jährige Beifahrerin und ein Lenker (57) schwer verletzt. Nur eine Stunde später der nächste Crash, diesmal in Geretsberg. Dort war ein Alkolenker beim Abbiegen in den Gegenverkehr gekracht.
Zwei schwere Kreuzungsunfälle forderten am Samstagabend die Einsatzkräfte in Wels und Geretsberg. Zuerst krachte es in Wels: Dort war ein 57-jähriger Welser mit seinem PKW auf der Mitterhoferstraße Richtung Norden gefahren. Gleichzeitig lenkte ein 19-Jähriger, ebenfalls aus Wels, sein Auto auf der Mühlstraße Richtung Westen. Bei der Kreuzung mit der Mitterhoferstraße wollte er nach links in diese einbiegen.
Zwei Schwerverletzte
Am Beifahrersitz befand sich seine 20-jährige Freundin. Offenbar dürfte er den Querverkehr übersehen haben: In der Kreuzung kam es zur rechtwinkeligen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 57-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das Klinikum Wels, die 20-Jährige schwer verletzt in das UKH Linz gebracht. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde auch in das Klinikum Wels eingeliefert.
Nächster Unfall kurz darauf
Nur eine Stunde später in Geretsberg der nächste schwere Unfall beim Linksabbiegen an einer Kreuzung: Dort krachten ein alkoholisierter 54-Jähriger mit einer 53-Jährigen zusammen. Der 54-Jährige aus Feldkirchen bei Mattighofen war mit seinem Pkw in Richtung Lehrsberg unterwegs. Im Gebiet von Geretsberg wollte er nach links Richtung Gundertshausen einbiegen.
Wagen überschlug sich
Zur selben Zeit lenkte die 53-Jährige aus St. Pantaleon ihr Auto in Richtung Geretsberg. Bei der Kreuzung kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Wagen der 53-Jährigen kam von der Fahrbahn ab und wurde nach rechts in eine angrenzende Wiese geschleudert. Ihr Fahrzeug überschlug sich einmal, bevor es zum Stillstand kam.
2,08 Promille Alkohol
Das Auto des 54-Jährigen kam im Bereich der Unfallstelle zum Stillstand. Nach der Erstversorgung wurde die 53-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Braunau am Inn gebracht. Der 54-Jährige wurde nicht verletzt, ein Alkotest ergab aber einen Wert von 2,08 Promille, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.
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