Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Lenker betrunken

Kreuzungsunfälle forderten teils Schwerverletzte

Oberösterreich
26.04.2026 15:30
Bei diesem Unfall wurden zwei Menschen schwer verletzt, bei dem zweiten war einer der Lenker ...
Bei diesem Unfall wurden zwei Menschen schwer verletzt, bei dem zweiten war einer der Lenker betrunken.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Gleich zwei schwere Unfälle an Kreuzungen passierten am Samstagabend. Zuerst krachte es in Wels, dort wurden eine 20-jährige Beifahrerin und ein Lenker (57) schwer verletzt. Nur eine Stunde später der nächste Crash, diesmal in Geretsberg. Dort war ein Alkolenker beim Abbiegen in den Gegenverkehr gekracht.

0 Kommentare

Zwei schwere Kreuzungsunfälle forderten am Samstagabend die Einsatzkräfte in Wels und Geretsberg. Zuerst krachte es in Wels: Dort war ein 57-jähriger Welser mit seinem PKW auf der Mitterhoferstraße Richtung Norden gefahren. Gleichzeitig lenkte ein 19-Jähriger, ebenfalls aus Wels, sein Auto auf der Mühlstraße Richtung Westen. Bei der Kreuzung mit der Mitterhoferstraße wollte er nach links in diese einbiegen.

Zwei Schwerverletzte
Am Beifahrersitz befand sich seine 20-jährige Freundin. Offenbar dürfte er den Querverkehr übersehen haben: In der Kreuzung kam es zur rechtwinkeligen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 57-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das Klinikum Wels, die 20-Jährige schwer verletzt in das UKH Linz gebracht. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde auch in das Klinikum Wels eingeliefert.

Nächster Unfall kurz darauf
Nur eine Stunde später in Geretsberg der nächste schwere Unfall beim Linksabbiegen an einer Kreuzung: Dort krachten ein alkoholisierter 54-Jähriger mit einer 53-Jährigen zusammen. Der 54-Jährige aus Feldkirchen bei Mattighofen war mit seinem Pkw in Richtung Lehrsberg unterwegs. Im Gebiet von Geretsberg wollte er nach links Richtung Gundertshausen einbiegen.

Wagen überschlug sich
Zur selben Zeit lenkte die 53-Jährige aus St. Pantaleon ihr Auto in Richtung Geretsberg. Bei der Kreuzung kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Wagen der 53-Jährigen kam von der Fahrbahn ab und wurde nach rechts in eine angrenzende Wiese geschleudert. Ihr Fahrzeug überschlug sich einmal, bevor es zum Stillstand kam.

Lesen Sie auch:
Das Moped war viel zu schnell und ohne Licht unterwegs gewesen (Symbolbild)
Ohne Licht unterwegs
Mopedfahrer (17) mit 129 km/h von Polizei gestoppt
26.04.2026

2,08 Promille Alkohol
Das Auto des 54-Jährigen kam im Bereich der Unfallstelle zum Stillstand. Nach der Erstversorgung wurde die 53-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Braunau am Inn gebracht. Der 54-Jährige wurde nicht verletzt, ein Alkotest ergab aber einen Wert von 2,08 Promille, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
26.04.2026 15:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Passagiere filmten die hektische Evakuierung ihres Fluges. Mehrere Menschen wurden unbestimmten ...
Triebwerksprobleme
Indien: Swiss-Flieger kurz vor Start evakuiert
Der Schütze wurde von Einsatzkräften gestoppt, konnte aber zuvor durch die Sicherheitsschleuse ...
Trump-Dinner
Schütze passierte Kontrollen mit mehreren Waffen
Chaos in Hotel
Schüsse bei Dinner: Trump in Sicherheit gebracht
In der Nacht auf Samstag galt es, Brandwache zu halten und naheliegende Gebäude zu schützen.
110 Hektar brennen
Kein Ende in Sicht: Black Hawk löscht in Kärnten
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Streit um Pensionen
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Hirscher nach Unfall: „Ich fahre nicht mehr Ski“
150.869 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marcel Hirscher im Gespräch mit der „Krone“
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
112.484 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Ski Alpin
ÖSV trauert um Pionier der Hahnenkamm-Rennen
109.304 mal gelesen
Christian Poley
Innenpolitik
ORF beauftragt Berater um 450.000 Euro
1095 mal kommentiert
Übergangsdirektorin Thurnher steht unter Druck.
Innenpolitik
Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken
1048 mal kommentiert
Der pinke Chefverhandler Sepp Schellhorn provozierte und ging dann auf Tauchstation.
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
914 mal kommentiert
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Mehr Oberösterreich
Ein Lenker betrunken
Kreuzungsunfälle forderten teils Schwerverletzte
Bundesliga im Ticker
LIVE: Überlegener LASK führt zur Pause in Hartberg
„Krone“ vor Ort
Donaufestwochen: „Wir sind nicht altmodisch“
20.000 Besucher
Königsklasse der Brass-Szene aus ganz Europa
„Zum Glück unverletzt“
Betrunkener Radler von Polizei in Feld entdeckt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf