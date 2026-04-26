Kreuzungsunfälle forderten teils Schwerverletzte

Wagen überschlug sich

Zur selben Zeit lenkte die 53-Jährige aus St. Pantaleon ihr Auto in Richtung Geretsberg. Bei der Kreuzung kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Wagen der 53-Jährigen kam von der Fahrbahn ab und wurde nach rechts in eine angrenzende Wiese geschleudert. Ihr Fahrzeug überschlug sich einmal, bevor es zum Stillstand kam.