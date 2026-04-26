Leo (11) rief: „Opa, komm schnell her, es brennt!“

Neffe noch nicht zuhause

„Er ist zurückgekommen und hat gerufen ,Opa, komm schnell, beim Markus brennt’s!’, und ich bin ihm gleich nach. Zuerst habe ich noch an Lagerfeuer gedacht, aber schnell war klar, dass es da wirklich brennt“, so der Senior. Sofort rief er seinen Neffen an – der war zwar auf dem Heimweg von einem Abendessen, aber noch nicht zu Hause. „Er hat gesagt, wir sollen Schlauch und Hochdruckreiniger aus dem Schuppen nehmen. Den habe ich angesteckt, und der Leo hat gesprüht, bis die Flammen erstickt waren“, schildert der Opa.