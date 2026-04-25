Rechtspopulistische AfD erreicht neuen Rekordwert

In Deutschland hat die rechtspopulistische AfD (Alternative für Deutschland) in einer Umfrage mit 28 Prozent einen neuen Höchstwert erreicht und ihren Vorsprung vor der konservativen Union ausgebaut.
Im wöchentlichen „Sonntagstrend“ des Meinungsforschungsinstituts INSA für die „Bild am Sonntag“ legte die Partei im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt zu, wie das Blatt am Samstag im Voraus berichtete. Die CDU/CSU kommt demnach unverändert auf 24 Prozent.
Die SPD (Sozialdemokraten) verharrt bei 14 Prozent. Während die Grünen einen Prozentpunkt einbüßen und auf zwölf Prozent abrutschen.
Die Linke bleibt bei elf Prozent. Das linksnationalistische Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und die liberale FDP würden mit jeweils drei Prozent den Einzug in den deutschen Bundestag verpassen.
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