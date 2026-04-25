Rechtspopulistische AfD erreicht neuen Rekordwert

Im wöchentlichen „Sonntagstrend“ des Meinungsforschungsinstituts INSA für die „Bild am Sonntag“ legte die Partei im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt zu, wie das Blatt am Samstag im Voraus berichtete. Die CDU/CSU kommt demnach unverändert auf 24 Prozent.