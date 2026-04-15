Magyar geht gegen öffentlich-rechtliche Medien vor

Magyar: „Nur Bedingungen akzeptieren, die gut für Ungarn sind“

Orbán habe Ungarn „verkommen lassen“. Unter dessen Führung sei Ungarn zum korruptesten und ärmsten Land in der Europäischen Union geworden, wiederholte Magyar seine Kritik. Auch sei es Orbán nicht gelungen, die wegen Rechtsstaatlichkeitsbedenken eingefrorenen 17 Milliarden Euro EU-Gelder für Ungarn freigeben zu lassen. Genau diese Finanzmittel will der Wahlsieger nun möglichst rasch zurückholen. Angesprochen auf mögliche unangenehme Deals mit der EU meinte Magyar: „Wir werden uns nur auf solche Bedingungen einlassen, die gut sind für die Ungarn.“ Der 45-Jährige versprach weiter, er werde die ungarischen Interessen in Brüssel, Straßburg und auch in Moskau und Washington vertreten.