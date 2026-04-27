Schon seit 40 Jahren ein Ort für Menschlichkeit

Ausbildung an fünf Standorten

Zwei Organisationsformen stehen dafür bereit: entweder die Tagesschule oder die berufsbegleitende Abendschule. Auch eine Ausbildung in Teilzeitform gibt es. Vier bis neun Semester dauert es, bevor sich den Studierenden mit dem Abschlusszeugnis beste Chancen auf einen krisensicheren Job mit Sinn auftun.

Wilfried Hude, der langjährige SOB-Direktor, bildete mit seinem Team Tausende Menschen zu Fachkräften für Kärntens Pflegewohnhäuser, Spitäler und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen aus. Er war oft Vorreiter bei neuen Unterrichtsmethoden und Lehrinhalten. So führte eine Methode für den Umgang mit dementen oder desorientierten Menschen ein.