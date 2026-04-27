Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues aus Velden

Fleischproduzent übernimmt Betrieb am Wörthersee

Kärnten
27.04.2026 12:00
Christoph Frierss wird im Mai in Velden den Op-Up-Store eröffnen.
Christoph Frierss wird im Mai in Velden den Op-Up-Store eröffnen.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Velden steht für Glamour, für Sommernächte und Genuss. Genau darauf setzt auch der Familienbetrieb Frierss, der im Mai im Casino-Ort im ehemaligen Geschäft der 1893 gegründeten Fleischerei Goritschnigg einen Pop-up-Store aufzieht.

0 Kommentare

Die Familie Goritschnigg gehört zu Velden. Bruder Michael betrieb das Steakhaus, Thomas die Fleischerei. Darum war es umso überraschender, dass Thomas im Jänner die 1893 gegründete Fleischerei und das Hotel aus persönlichen Gründen nach 133 Jahren an einen Kärntner Investor verkauft hat. Das Goritschnigg Steakhaus in Velden ist davon nicht betroffen.

Frierss zieht in Velden ein – hier eine Visualisierung.
Frierss zieht in Velden ein – hier eine Visualisierung.(Bild: Frierss)

Traditionsbetrieb ergriff die Chance
Jetzt springt bei der Fleischerei ein anderer Kärntner Traditionsbetrieb auf: Die Fleischerei Frierss kam mit dem Investor ins Geschäft und eröffnet im Mai direkt am Casino-Platz den ersten Genuss-Pop-Up-Store. „Frierss am See“ soll mehr sein als ein klassischer Shop. „Wir bringen neues Leben an einen Ort mit Geschichte. Nach einem frischen, poppigen Umbau entsteht ein Pop-up-Store, der Tradition neu denkt und Genuss neu inszeniert. Es ist ein Platz zum Entdecken, Gustieren und Verweilen, ein kulinarischer Treffpunkt für Einheimische und Gäste, für Neugierige und wahre Genießer“, gibt Geschäftsführer Christoph Frierss einen kleinen Vorgeschmack.

Die Fleischerei Goritschnigg in Velden wurde im Jänner geschlossen.
Die Fleischerei Goritschnigg in Velden wurde im Jänner geschlossen.(Bild: Martin Steinthaler | tinefoto.co)

Im Mittelpunkt stehen in gewohnter Manier köstliche Fleisch-, Wurst- und Schinkenspezialitäten aus eigener Produktion. „Ergänzt durch ausgewählte Alpen-Adria-Delikatessen, die man sonst nur selten findet“, meint Christoph Frierss. „Und mittendrin ist der Premium-Dry-Ager, ein Ort, wo aus bestem Fleisch außergewöhnlicher Genuss reift.“

Unternehmen will Lieblingsspot am See schaffen
Frierss will in Velden zeigen, wie vielseitig Geschmack sein kann, wenn traditionelles Handwerk auf eine moderne, lässige Inszenierung trifft – unkompliziert, hochwertig und mit genau der Leichtigkeit eines perfekten Sommertages am Wörthersee.

„Velden behält damit nicht nur sein Fleischerfachgeschäft, sondern gewinnt einen neuen kulinarischen Hotspot, der genau das bietet, was Velden ausmacht: besondere Momente – ob nach einem Sprung ins Wasser oder beim Flanieren entlang der Promenade. Das zeichnet den Wörthersee doch aus“, sagt Christoph Frierss.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
27.04.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Passagiere filmten die hektische Evakuierung ihres Fluges. Mehrere Menschen wurden unbestimmten ...
Triebwerksprobleme
Indien: Swiss-Flieger kurz vor Start evakuiert
Der Schütze wurde von Einsatzkräften gestoppt, konnte aber zuvor durch die Sicherheitsschleuse ...
Trump-Dinner
Schütze passierte Kontrollen mit mehreren Waffen
Chaos in Hotel
Schüsse bei Dinner: Trump in Sicherheit gebracht
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Hirscher nach Unfall: „Ich fahre nicht mehr Ski“
170.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marcel Hirscher im Gespräch mit der „Krone“
Ski Alpin
Shiffrin: „Weiß, dass Aleks es sich auch wünscht“
121.273 mal gelesen
Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilden gelten als Traumpaar im Ski-Zirkus. 
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
117.373 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1741 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
ORF beauftragt Berater um 450.000 Euro
1113 mal kommentiert
Übergangsdirektorin Thurnher steht unter Druck.
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
904 mal kommentiert
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Mehr Kärnten
Neues aus Velden
Fleischproduzent übernimmt Betrieb am Wörthersee
In 45 Stunden
Bundesheer-Helis warfen 565 Tonnen Löschwasser ab
Krone Plus Logo
Er hofft auf Ronaldo
ÖFB-Legionär in Emiraten: „Luxus ist nicht meins!“
Krone Plus Logo
Der Kirche fehlt Geld
Uhrwerk defekt! Zeit steht still am Stadtpfarrturm
Krone Plus Logo
Feuerwehr rüstet auf
Neue Einheit gegen steigende Waldbrandgefahr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf