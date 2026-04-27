Fleischproduzent übernimmt Betrieb am Wörthersee

Traditionsbetrieb ergriff die Chance

Jetzt springt bei der Fleischerei ein anderer Kärntner Traditionsbetrieb auf: Die Fleischerei Frierss kam mit dem Investor ins Geschäft und eröffnet im Mai direkt am Casino-Platz den ersten Genuss-Pop-Up-Store. „Frierss am See“ soll mehr sein als ein klassischer Shop. „Wir bringen neues Leben an einen Ort mit Geschichte. Nach einem frischen, poppigen Umbau entsteht ein Pop-up-Store, der Tradition neu denkt und Genuss neu inszeniert. Es ist ein Platz zum Entdecken, Gustieren und Verweilen, ein kulinarischer Treffpunkt für Einheimische und Gäste, für Neugierige und wahre Genießer“, gibt Geschäftsführer Christoph Frierss einen kleinen Vorgeschmack.