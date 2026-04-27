Fleischproduzent übernimmt Betrieb am Wörthersee

Velden steht für Glamour, für Sommernächte und Genuss. Genau darauf setzt auch der Familienbetrieb Frierss, der im Mai im Casino-Ort im ehemaligen Geschäft der 1893 gegründeten Fleischerei Goritschnigg einen Pop-up-Store aufzieht.
Die Familie Goritschnigg gehört zu Velden. Bruder Michael betrieb das Steakhaus, Thomas die Fleischerei. Darum war es umso überraschender, dass Thomas im Jänner die 1893 gegründete Fleischerei und das Hotel aus persönlichen Gründen nach 133 Jahren an einen Kärntner Investor verkauft hat. Das Goritschnigg Steakhaus in Velden ist davon nicht betroffen.
Traditionsbetrieb ergriff die Chance
Jetzt springt bei der Fleischerei ein anderer Kärntner Traditionsbetrieb auf: Die Fleischerei Frierss kam mit dem Investor ins Geschäft und eröffnet im Mai direkt am Casino-Platz den ersten Genuss-Pop-Up-Store. „Frierss am See“ soll mehr sein als ein klassischer Shop. „Wir bringen neues Leben an einen Ort mit Geschichte. Nach einem frischen, poppigen Umbau entsteht ein Pop-up-Store, der Tradition neu denkt und Genuss neu inszeniert. Es ist ein Platz zum Entdecken, Gustieren und Verweilen, ein kulinarischer Treffpunkt für Einheimische und Gäste, für Neugierige und wahre Genießer“, gibt Geschäftsführer Christoph Frierss einen kleinen Vorgeschmack.
Im Mittelpunkt stehen in gewohnter Manier köstliche Fleisch-, Wurst- und Schinkenspezialitäten aus eigener Produktion. „Ergänzt durch ausgewählte Alpen-Adria-Delikatessen, die man sonst nur selten findet“, meint Christoph Frierss. „Und mittendrin ist der Premium-Dry-Ager, ein Ort, wo aus bestem Fleisch außergewöhnlicher Genuss reift.“
Unternehmen will Lieblingsspot am See schaffen
Frierss will in Velden zeigen, wie vielseitig Geschmack sein kann, wenn traditionelles Handwerk auf eine moderne, lässige Inszenierung trifft – unkompliziert, hochwertig und mit genau der Leichtigkeit eines perfekten Sommertages am Wörthersee.
„Velden behält damit nicht nur sein Fleischerfachgeschäft, sondern gewinnt einen neuen kulinarischen Hotspot, der genau das bietet, was Velden ausmacht: besondere Momente – ob nach einem Sprung ins Wasser oder beim Flanieren entlang der Promenade. Das zeichnet den Wörthersee doch aus“, sagt Christoph Frierss.
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