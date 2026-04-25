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Alexander Manninger

Farewell to the sports legend takes place in private

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25.04.2026 06:00
Alexander Manninger died on April 16 following a local train accident
Alexander Manninger died on April 16 following a local train accident(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Fatal collision with a train! Following the tragic death of soccer player Alexander Manninger, numerous sports stars from across Europe offered their condolences. His funeral will take place in the presence of only his closest family—yet fans can still say goodbye to their idol... 

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A week later, the sports world is still in shock. No one can still believe that longtime top goalkeeper Alexander Manninger is no longer alive. The Salzburg native died—as reported—in a traffic accident. A local train struck his car at an unguarded railroad crossing near Nußdorf.

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