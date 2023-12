Homosexuellen-Segnung: Pionier Toni Faber erfreut

Denn auch die katholische Kirche könne auf lange Sicht nicht gegen die Mehrheitsmeinung an veralteten Verboten festhalten, betont Faber. Im Frühjahr 2021 hielt die Glaubenskongregation in einem Schreiben hochoffiziell fest, dass die Kirche nicht die Befugnis habe, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen. 64 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen hatten in einer Umfrage kein Verständnis für die Haltung des Vatikans, Homosexuelle aus der Gemeinschaft der Kirche auszuschließen.