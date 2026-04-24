Mit dem Flugzeug direkt in die „Ewige Stadt“

Durchgeführt werden die Flüge von der italienischen Airline SkyAlps, deren Sitz und Drehkreuz in Bozen liegt. Geflogen wird immer am Dienstag und Samstag. Lediglich der Erstflug am 3. Juni findet an einem Mittwoch statt – um rund um Fronleichnam mit einem attraktiven Angebot zu starten.