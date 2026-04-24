Mit dem Flugzeug direkt in die „Ewige Stadt“

Mit einem neuen Angebot bietet der Salzburger Flughafen ab Juni zweimal pro Woche eine Direktverbindung nach Rom. Ansprechen soll diese vor allem Menschen, die für eine Städtereise nur ein verlängertes Wochenende zur Verfügung haben. Die Preise starten bei 99 Euro – pro Richtung.
Durchgeführt werden die Flüge von der italienischen Airline SkyAlps, deren Sitz und Drehkreuz in Bozen liegt. Geflogen wird immer am Dienstag und Samstag. Lediglich der Erstflug am 3. Juni findet an einem Mittwoch statt – um rund um Fronleichnam mit einem attraktiven Angebot zu starten.
Neben Urlaubern und Städtereisenden soll die neue Direktroute auch Geschäftsreisenden eine attraktive Ergänzung des Flugplans bieten. Vorerst ist die Verbindung bis zum Oktober im Flugplan verankert. Bei entsprechendem Erfolg steht laut Flughafen Salzburg einer Verlängerung nichts im Weg.
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