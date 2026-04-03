Privatflüge müssen sich „Holzklasse“ unterordnen

Deutlich mehr Privatflüge verzeichnet der Salzburger Flughafen auch heuer rund um die Osterzeit. Das ist für die Mozartstadt, in der gerade unter anderem die Osterfestspiele stattfinden, nichts Ungewöhnliches. Besonders ist jedoch: Die Flieger der Reichen dürfen in Salzburg erst nach Billiglinien wie Ryanair und Co abheben ...