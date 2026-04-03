Privatflüge müssen sich „Holzklasse“ unterordnen

Deutlich mehr Privatflüge verzeichnet der Salzburger Flughafen auch heuer rund um die Osterzeit. Das ist für die Mozartstadt, in der gerade unter anderem die Osterfestspiele stattfinden, nichts Ungewöhnliches. Besonders ist jedoch: Die Flieger der Reichen dürfen in Salzburg erst nach Billiglinien wie Ryanair und Co abheben ...
Während die gut betuchte Klientel ihren Premium-Status sonst gerne abseits des „normalen“ Volkes auslebt, müssen die reichen Damen und Herren sich am Salzburger Flughafen der „Holzklasse“ unterordnen.
Das kann man sich konkret so vorstellen: Flugpläne sind ähnlich wie Stundenpläne aufgebaut. Den Takt geben darin die Linienflüge vor. Bleibt dazwischen Platz, dürfen sich private Flüge einreihen.
Der Grund: Der Flughafen generiert seine Einnahmen aus der Tonnage – also dem Frachtaufkommen. Je mehr Passagiere mit viel Gepäck fliegen, desto besser die Umsätze.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.