Preis- statt Tortenschlacht zum Ryanair-Jubiläum

Ryanair hat sich Treibstoff bis April 2027 gesichert

Weniger Angst hat die Billigfluglinie derzeit vor dem noch andauernden Iran-Krieg und seinen Folgen. „Unser Treibstoffbedarf ist langfristig bis April 2027 abgesichert und zwar zu einem Preis von 67 Dollar pro Barrel. Aktuell liegt dieser bei rund 150 Euro“, erklärt Ryanairs Andreas Gruber. So könnten auch die Sommermonate über noch ohne Probleme günstige Flugpreise angeboten werden.