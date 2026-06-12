Nur „leichtes Aufatmen“ im Match um Postsportplatz

Gut möglich also, dass künftig ein anderer Betreiber den Platz bespielen wird. Eine Zitterpartie für die 5000 Mitglieder des Vereins. Nun sichert die Post in einer Aussendung zwar zu, dass die Fläche weiterhin Heimat für den Vereinssport bleiben soll. In Hernals sorgt das nur für „leichtes Aufatmen“, sagt Eva Bauer, Mitbegründerin der Initiative „Rettet den Post SV“.