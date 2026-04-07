Flammenmeer am Faaker See: Wehren im Großeinsatz

Sirenenalarm Dienstagnachmittag rund um den Faaker See in Kärnten: Im Bereich der Taborhöhe bei Finkenstein ist ein Waldbrand ausgebrochen. Zahlreiche Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen an.
Am Nachmittag gingen rund um den Faaker See zahlreiche Notrufe ein. Die dichte, dunkle Rauchsäule war so gewaltig, dass sie kilometerweit zu sehen war. Umgehend rückten die umliegenden Einsatzkräfte – Feuerwehren wie auch Polizei – mit einem Großaufgebot aus. Auch mehrere Hubschrauber seien laut ersten Informationen zum Löscheinsatz abgehoben.
Großräumige Sperren
Der Bereich rund um die Taborhöhe wurde großräumig abgesperrt. Die Bevölkerung wird gebeten, das betroffene Gebiet weiträumig zu meiden und die Zufahrtswege für Einsatzfahrzeuge freizuhalten. Die Löscharbeiten sind aktuell noch im vollen Gange.
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