Flammenmeer am Faaker See: Wehren im Großeinsatz

Am Nachmittag gingen rund um den Faaker See zahlreiche Notrufe ein. Die dichte, dunkle Rauchsäule war so gewaltig, dass sie kilometerweit zu sehen war. Umgehend rückten die umliegenden Einsatzkräfte – Feuerwehren wie auch Polizei – mit einem Großaufgebot aus. Auch mehrere Hubschrauber seien laut ersten Informationen zum Löscheinsatz abgehoben.