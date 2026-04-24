Jugendbande steckte Müllcontainer in Brand

Feueralarm in der Nacht auf Freitag im Osten von Innsbruck: Unbekannte Jugendliche steckten einen Altpapiercontainer in Brand und ergriffen daraufhin die Flucht. Eine alarmierte Polizeistreife konnte die Flammen bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr mittels Feuerlöscher eindämmen.
Kurz nach 4.30 Uhr ging der Altpapiercontainer in der Kajetan-Sweth-Straße plötzlich in Flammen auf. „Eine 66-jährige Österreicherin hatte zuvor drei bis vier Jugendliche beobachtet“, heißt es vonseiten der Ermittler. Einer der Gruppe habe Papier aus dem Container entnommen, dieses mit einem Feuerzeug angezündet und anschließend wieder in den Container geworfen.
Zündler konnten untertauchen
Danach hätten die Jugendlichen die Flucht ergriffen. „Der Brand konnte von einschreitenden Polizeibeamten bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr Innsbruck mittels Feuerlöscher eingedämmt werden“, so die Ermittler.
Polizei hat Ermittlungen aufgenommen
Durch die Brandstiftung seien zwei Altpapiercontainer vollständig zerstört worden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ermittlungen zur Ausforschung der Zündler sind im Gange.
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