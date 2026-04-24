Jugendbande steckte Müllcontainer in Brand

Kurz nach 4.30 Uhr ging der Altpapiercontainer in der Kajetan-Sweth-Straße plötzlich in Flammen auf. „Eine 66-jährige Österreicherin hatte zuvor drei bis vier Jugendliche beobachtet“, heißt es vonseiten der Ermittler. Einer der Gruppe habe Papier aus dem Container entnommen, dieses mit einem Feuerzeug angezündet und anschließend wieder in den Container geworfen.

Zündler konnten untertauchen

Danach hätten die Jugendlichen die Flucht ergriffen. „Der Brand konnte von einschreitenden Polizeibeamten bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr Innsbruck mittels Feuerlöscher eingedämmt werden“, so die Ermittler.