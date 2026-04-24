Renaturierung: Gewessler ortet „Rückwärtsgang“

Jetzt, zwei Jahre später, stellt die Grünen-Chefin jedoch nüchtern fest: „Die Umsetzung scheitert sowohl an Bundes- als auch Landesregierung.“ Bis zum 1. September müsste Österreich einen konkreten Umsetzungsplan vorlegen, doch Gewessler ist wenig optimistisch. Sie wirft Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Umweltlandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) vor, sie würden sich nicht für unsere Natur und Heimat interessieren. Ihre Beispiele: „Die dritte Spur auf der A9 zerstört fruchtbare Böden, der Lobautunnel geht mitten durch ein Naturschutzgebiet.“