Warum die unterschätzten Moore so wichtig sind

Das Wort Renaturierung ist seit Wochen in aller Munde. Doch was bringt uns Renaturierung? Warum ist sie sinnvoll? Gibt es Nachteile? Und warum wehren sich viele Landwirte so massiv dagegen? Die „Krone“ hat sich in einem der schönsten sterischen Moore auf die Suche nach Antworten gemacht.