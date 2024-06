EU-Renaturierung in Blitzaktion abgesegnet

Nichtigkeitsklage fix

Zuvor hatte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einem Brief an den belgischen Ratsvorsitz erklärt, dass Gewessler nicht bevollmächtigt sei, Österreichs Stimmverhalten – bisher eine Enthaltung – zu ändern. Eine Zustimmung von Gewessler sei somit rechtswidrig. In dem Fall hatte Nehammer eine Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof angekündigt. Diese ist nach Gewesslers Alleingang nun fix, wie eine Sprecherin von Kanzler Nehammer am Montag bekannt gab. „Das Votum von Bundesministerin Gewessler entspricht nicht dem innerstaatlichen Willen und konnte daher nicht verfassungskonform abgegeben werden“, erklärte sie. Formal einbringen wird die Klage laut Kanzleramt Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP).