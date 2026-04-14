Steiermark gibt 84 Biber zum Abschuss frei

Biber bleibt im Naturschutz

Einzig für den Biber bleibt die Umweltabteilung zuständig, denn er ist durch EU-Gesetze streng geschützt und erfüllt eine besondere ökologische Funktion, sagt Amesbauer. „Aktuell leben über 1000 Tiere in der Steiermark, und die Population steigt.“ Das führt zu „Problemen“. Die EU gibt vor, dass man vor einem Abschuss präventive Maßnahmen wie Schutzzäune versuchen muss. Dennoch führt das Land „Möglichkeiten für Entnahmen“ ein. Bis zu 84 Tiere im Jahr dürfen geschossen werden.