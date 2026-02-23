Winona Ryder übernimmt Rolle in Serie „Wednesday“

Nach Lady Gaga und Catherine Zeta-Jones reiht sich ein weiterer Superstar in den Cast des Popkultur-Hits „Wednesday“ ein, der sowohl mit dem Regisseur der Serie, als auch mit der Hauptdarstellerin Jenna Ortega zusammengearbeitet hat.
Nach zwei äußerst erfolgreichen Staffeln legt die Netflix-Serie „Wednesday“ nach – und geht mit einem weiteren Hochkaräter in die nächste Runde. Niemand geringerer als Hollywood-Star und Kultschauspielerin Winona Ryder übernimmt eine Rolle in der dritten Staffel von Regisseur Tim Burton („Sweeney Todd“, „Alice im Wunderland“), teilte Netflix in einer Ankündigung zur Besetzung der Serie mit.
Nachdem Winona Ryder mit der Netflix-Erfolgsserie „Stranger Things“ in fünf Staffeln weltweite Rekorde gefeiert hat, ist sie nun beim nächsten Quotenhit an Bord.
Gastrolle „Tabitha“
In dem Serienhit „Wednesday“, rund um die Tochter der beliebten Addams Familie, wird Ryder einen Charakter namens Tabitha spielen. Sie habe eine Gastrolle und werde in mehreren Folgen zu sehen sein, schrieb das Branchenportal „Deadline“.
Die Serie „Wednesday“ entwickelte sich nach dem Start im Jahr 2022 schnell zu einem globalen Popkultur-Phänomen, war lange die Nummer eins auf Netflix und wurde mit einer Vielzahl von Preisen ausgezeichnet. Die Serie dreht sich um Wednesday Addams‘ Zeit an der Nevermore Academy, einer Schule für Außenseiter mit besonderen Fähigkeiten.
Die Zusammenarbeit ist nicht die Erste zwischen Schauspielerin Winona Ryder und Regisseur Tim Burton: Beide haben bereits beim Film „Beetlejuice“, der im Jahr 1988 erschienen ist, und auch bei „Edward mit den Scherenhänden“ aus dem Jahr 1990 miteinander gearbeitet. Auch mit „Wednesday“-Hauptdarstellerin Jenna Ortega drehte Winona Ryder bereits. Beide standen für die „Beetlejuice“-Fortsetzung ebenfalls von Tim Burton gemeinsam vor der Kamera, die 2024 ins Kino kam.
