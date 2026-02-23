Winona Ryder übernimmt Rolle in Serie „Wednesday“

Die Zusammenarbeit ist nicht die Erste zwischen Schauspielerin Winona Ryder und Regisseur Tim Burton: Beide haben bereits beim Film „Beetlejuice“, der im Jahr 1988 erschienen ist, und auch bei „Edward mit den Scherenhänden“ aus dem Jahr 1990 miteinander gearbeitet. Auch mit „Wednesday“-Hauptdarstellerin Jenna Ortega drehte Winona Ryder bereits. Beide standen für die „Beetlejuice“-Fortsetzung ebenfalls von Tim Burton gemeinsam vor der Kamera, die 2024 ins Kino kam.