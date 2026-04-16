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„Im freien Fall“

Betrunkener Radler stürzt mitten in Nacht in Fluss

Tirol
16.04.2026 08:49
Die Bergretter brachten den Verunfallten zum Eingang der Kundler Klamm (Symbolbild).
Die Bergretter brachten den Verunfallten zum Eingang der Kundler Klamm (Symbolbild).(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Don't drink and drive – oder zu Deutsch: nicht trinken und fahren! Dieses allgemein im Verkehr gültige Motto schien einen Deutschen (42) bisher wenig beeindruckt zu haben. Jetzt dürfte er wohl anders darüber denken. Denn der Mann legte in der Nacht auf Donnerstag mit seinem Mountainbike im Tiroler Kundl einen fatalen Sturzflug hin – in einen Fluss, im freien Fall!

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Da hat wohl jemand gehörig einen über den Durst getrunken! Mitten in der Nacht, gegen 2 Uhr, war der 42-jährige Deutsche laut Polizeiangaben mit seinem Mountainbike auf der Gemeindestraße, die zum Gasthaus Kundler Klamm führt, unterwegs.

Über Fahrbahnrand hinausgeraten
Plötzlich passierte es: Der Mann geriet mit seinem Bike über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte mehrere Meter in freiem Fall ins Flussbett der Kundler Ache. „Der 42-Jährige kletterte schließlich zurück auf die Straße, wo er einen Notruf absetzte“, schildern die Ermittler.

Zitat Icon

Der 42-Jährige kletterte schließlich zurück auf die Straße, wo er einen Notruf absetzte.

Ermittler von der Polizei

Bergretter brachten Verletzten aus Klamm
Ein eintreffender Notarzt übernahm an der Unfallstelle die Erstversorgung des Mannes. Daraufhin sei der Verletzte von der ebenfalls alarmierten Bergrettung Kramsach zum Eingang der Kundler Klamm gebracht worden. Von dort aus wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

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Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Ein beim Deutschen durchgeführter Alkotest sei jedenfalls positiv verlaufen, so die Ermittler abschließend.

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