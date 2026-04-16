Betrunkener Radler stürzt mitten in Nacht in Fluss

Don't drink and drive – oder zu Deutsch: nicht trinken und fahren! Dieses allgemein im Verkehr gültige Motto schien einen Deutschen (42) bisher wenig beeindruckt zu haben. Jetzt dürfte er wohl anders darüber denken. Denn der Mann legte in der Nacht auf Donnerstag mit seinem Mountainbike im Tiroler Kundl einen fatalen Sturzflug hin – in einen Fluss, im freien Fall!