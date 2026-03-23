„Stopp!“: Video zeigt Horror-Crash auf Landebahn

Letzter Funkspruch veröffentlicht

Laut Flightradar24 belegen Funksprüche der Flugsicherung, dass die Feuerwehr eine Freigabe zum Überqueren der Landebahn 4 am Rollweg D hatte. Danach war der Towerlotse zu hören, der verzweifelt versuchte, den Zusammenstoß zu verhindern. Er forderte „Truck 1“ mehrmals zum Anhalten auf, rief: „Stopp, Stopp, Stopp, Stopp, Truck 1, Stopp, Stopp, Stopp, Stopp, Truck 1!“ Doch sein Funkspruch kam zu spät.

Ein neues Video zeigt den Crash: