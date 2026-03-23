Verzweifelter Funkruf
„Stopp!“: Video zeigt Horror-Crash auf Landebahn
Dramatische Szenen am Flughafen LaGuardia in New York! Auf dem Rollfeld kollidierte eine Maschine von Air Canada Express bei der Landung mit einem Fahrzeug. Kurz zuvor hatte Chaos im Funkverkehr geherrscht: „Stopp! Stopp! Stopp!“, hatte ein verzweifelter Lotse der Besatzung des Einsatzfahrzeuges zugerufen (oben anhören). Zudem ist ein Video (siehe unten) aufgetaucht, das den Horror-Crash, bei dem es zwei Tote gab, zeigt.
Der Vorfall ereignete sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) nach der Landung der Maschine auf dem Rollfeld, teilte der Flughafen auf X mit. Der aus Montreal kommende Flug, ausgeführt von der Gesellschaft Jazz Aviation, sei gegen 23.40 Uhr gelandet.
Und so kam es laut Flughafenbehörde zu dem Crash: Das Flugzeug rammte das Fahrzeug der Feuerwehr, als dieses zu einem anderen Einsatz unterwegs war und deshalb über die Rollbahn fuhr.
Letzter Funkspruch veröffentlicht
Laut Flightradar24 belegen Funksprüche der Flugsicherung, dass die Feuerwehr eine Freigabe zum Überqueren der Landebahn 4 am Rollweg D hatte. Danach war der Towerlotse zu hören, der verzweifelt versuchte, den Zusammenstoß zu verhindern. Er forderte „Truck 1“ mehrmals zum Anhalten auf, rief: „Stopp, Stopp, Stopp, Stopp, Truck 1, Stopp, Stopp, Stopp, Stopp, Truck 1!“ Doch sein Funkspruch kam zu spät.
Ein neues Video zeigt den Crash:
Pilot und Copilot starben
Mehrere Fotos zeigen das zerstörte Flugzeug. Die Nase ist abgerissen, es liegt mit dem Hinterteil auf der Rollbahn. Trümmerteile liegen im Umfeld verstreut. Der beteiligte gelbe Truck ist auf die Seite gekippt und deutlich sichtbar schwer beschädigt. Bei der Tragödie kamen der Pilot und sein Copilot ums Leben. Zudem seien 39 Menschen an Bord sowie die zwei Insassen des Einsatzautos verletzt worden, teilte die Flughafenbehörde mit. Zwar hätten inzwischen 32 Personen das Krankenhaus verlassen können, es gebe aber auch Schwerverletzte, hieß es weiter.
Bilder vom zerstörten Flugzeug:
Flughafen mittlerweile wieder geöffnet
Die US-Luftfahrtbehörde FAA sperrte nach dem Crash sofort den Airport für ankommende Flüge aus den USA und Kanada. Der Flughafen blieb für mehrere Stunden geschlossen, mittlerweile ist er wieder offen. LaGuardia wird vor allem für Verbindungen innerhalb der USA genutzt.
An Bord des Fliegers vom Typ Bombardier CRJ-900 waren 72 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder, wie die für die See- und Flughäfen zuständige Port Authority of New York and New Jersey weiter erklärte.
Untersuchung eingeleitet
Die Verkehrssicherheitsbehörde NTSB leitete eine Untersuchung ein. Dabei werde es auch um die Kommunikation zwischen Tower, Einsatzwagen und Flugzeug gehen, hieß es in den diversen US-Medienberichten. Kanada helfe bei den Untersuchungen mit, teilte Premierminister Mark Carney mit. Der Vorfall habe ihn zutiefst traurig gemacht und seine Gedanken seien bei allen, die davon betroffen seien.
Der Vorfall sei „schrecklich“, sagte US-Präsident Donald Trump. „Sie haben einen Fehler gemacht. Es ist ein gefährliches Business.“ Wen Trump für den Fehler verantwortlich machte, führte er nicht weiter aus. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani wollte sich vor Ort selbst ein Bild machen.
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