Mindestens zwei Tote
Schwerer Zusammenstoß auf Landebahn in New York
Am New Yorker Flughafen LaGuardia ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Maschine der Air Canada ist auf der Landebahn mit einem Bodenfahrzeug zusammengekracht, wie Audioaufnahmen belegen. Mindestens zwei Personen wurden getötet.
Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat aufgrund eines „Flugzeugnotfalls“ einen Start- und Landestopp verhängt. Der Vorfall habe sich am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf dem Rollfeld ereignet. In den sozialen Medien kursierende Videos zeigen Rettungsfahrzeuge, die ein Flugzeug umstellen, dessen Cockpit abgerissen wurden.
Wie NBC News berichtet, wurden bei dem Zusammenstoß mindestens zwei Menschen getötet: der Pilot und der Copilot. Ein Sergeant und ein weiterer Beamter haben sich Knochenbrüche zugezogen und befinden sich nach Informationen von NBC in einem stabilen Zustand im Krankenhaus.
Den Angaben zufolge handelte es sich bei dem Fahrzeug um ein Feuerwehrauto, das von Polizeibeamten bemannt war.
76 Passagiere an Bord
Dem Vernehmen nach befanden sich 76 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder an Bord des Flugzeugs, das sich am Ende der Landung befand und mit einer Geschwindigkeit von etwa 50 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen sein soll, als es zu der Kollision kam.
Der Flughafen wird vor allem für Verbindungen aus Kanada und innerhalb der USA genutzt. Die betroffene Maschine kam aus Montreal.
Menschliches Versagen?
Wie aus der Flugsicherungsaufzeichnung hervorgeht, könnte ein Kommunikationsversagen für den Unfall verantwortlich sein. Darin ist zu hören, wie ein Fluglotse einem Betriebsfahrzeug die Erlaubnis erteilt, eine Start- und Landebahn zu überqueren (siehe Tweet unten).
Sekunden später befiehlt der Aufseher dem Fahrzeug dringend anzuhalten, bevor er nur noch feststellen kann, dass es auf dem Flugfeld zu einer Kollision gekommen ist.
„JAZZ 646, ich sehe, dass Sie mit dem Fahrzeug kollidiert sind. Bleiben Sie einfach in Position. Ich weiß, dass Sie sich nicht bewegen können. Fahrzeuge sind gerade auf dem Weg zu Ihnen“, ist ein Fluglotse in der Audioaufnahme zu hören, die von der Website LiveATC.net aufgezeichnet wurde.
„Die Notfallmaßnahmen wurden sofort eingeleitet“, erklärte ein Flughafensprecher gegenüber CNN. „Der Flughafen ist derzeit geschlossen, um die Rettungsmaßnahmen zu erleichtern und eine gründliche Untersuchung zu ermöglichen.“
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