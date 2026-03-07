Totgefährlich: Frauenherzen „schlagen“ ganz anders

Andere, diffuse Symptome bei Frauen

Andere, wenig bekannte Symptome und somit eine verzögerte Diagnose sind der Grund, dass Frauen im Durchschnitt um bis zu eine Stunde später als Männer im Spital landen. Damit alleine ist die Sterblichkeit schon höher. Etwa verspüren nur ein Drittel der Frauen klassische Brustschmerzen oder ein Engegefühl in der Brust. Der Großteil weist beim Infarkt unspezifische Symptome auf, wie Kurzatmigkeit, Schwindel, Übelkeit und Erbrechen, Oberbauch- und Rückenschmerzen, Hals- oder Kieferschmerzen und Erschöpfung oder starke Müdigkeit.