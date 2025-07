Das war Ursache für Großrand bei Recycling-Anlage

Mehrere Tage und Nächte kämpften die Einsatzkräfte gegen das Feuer, das am Samstagnachmittag auf dem Areal einer Recyclinganlage in Nußdorf-Debant in Osttirol ausbrach. Die Ermittler gehen nun von einer unsachgemäß entsorgten Batterie bzw. einem Akku als Brandursache aus.