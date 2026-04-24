Gesundheits-Initiativen wollen weiter kämpfen

Initiativen kämpfen weiter

Kämpferisch nach den Gesprächen mit den Landesvertretern gab sich Tamara Schönsgibl vom Verein LKGmündbleibt, die sich dann auch an die Demonstranten wendete: „Es ist an uns die Bitte herangetragen worden, dass wir euch sagen, dass dieser Gesundheitsplan 2040 eine gute Sache ist. Ich habe ihnen gesagt, ich werde das nicht sagen, weil es nicht so ist. Und auch für Gmünd braucht es ein Update. Der Herr Landesrat Kasser glaubt es nicht, aber wir werden ihn davon überzeugen. Der Druck in Gmünd ist noch zu wenig. Vielleicht stellt sich doch mal die Gemeinde hinter die Bevölkerung in Gmünd, so wie es in anderen Regionen möglich ist. Wir werden nicht aufgeben. Unser Landesklinikum Gmünd bleibt, wir wissen, was wir haben und daran halten wir fest.“