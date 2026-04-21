Groß-Demo gegen den Gesundheitsplan in St. Pölten

Volkspartei lädt morgen „zum Dialog“

„Der Gesundheitsplan 2040+, der von Fachleuten erarbeitet wurde, ist die Lösung für viele der kommenden Herausforderungen im Gesundheitswesen“, heißt es aus den Reihen der Volkspartei. Klubobmann Kurt Hackl weiter: „Natürlich verstehen wir, dass diese Neuerungen auch für Verunsicherung sorgen können. Deshalb ist es unsere Aufgabe zu informieren, aufzuklären und die Sorgen ernst zu nehmen. Das machen wir sowohl seitens der Politik als auch seitens der Landesgesundheitsagentur laufend – und das werden wir auch am kommenden Donnerstag tun. Wir haben die Organisatorinnen und Organisatoren der Demonstration daher eingeladen, sich mit Fachleuten zum Gesundheitsplan im Landhaus auszutauschen.“ Mit dabei sein werden darüber hinaus die Gesundheitssprecher aller im Landtag vertretenen Parteien sowie die drei zuständigen Landesräte.