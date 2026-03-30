Regierung verlängert Wohnschirm & Schulstarthilfe

Konkret betrifft dies den Wohnschirm zur Verhinderung und Beendigung von Wohnungslosigkeit sowie die Schulstartaktionen. „Gerade in Zeiten hoher Lebenshaltungs- und Wohnkosten ist es unsere Verantwortung, Menschen gezielt zu unterstützen. Mit der Verlängerung stellen wir sicher, dass Tausende Haushalte weiterhin vor Wohnungslosigkeit geschützt werden“, betont SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann.