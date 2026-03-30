Regierung verlängert Wohnschirm & Schulstarthilfe

Gute Nachrichten für Schüler und Mieter: Mit der geplanten Novelle zum Lebenshaltungs- und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz werden Unterstützungsmaßnahmen des Sozialministeriums bis Ende 2029 verlängert.
Konkret betrifft dies den Wohnschirm zur Verhinderung und Beendigung von Wohnungslosigkeit sowie die Schulstartaktionen. „Gerade in Zeiten hoher Lebenshaltungs- und Wohnkosten ist es unsere Verantwortung, Menschen gezielt zu unterstützen. Mit der Verlängerung stellen wir sicher, dass Tausende Haushalte weiterhin vor Wohnungslosigkeit geschützt werden“, betont SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann.
50.000 Kinder profitieren
Seit dem Start des Programms konnten mehr als 39.000 Personen unterstützt und über 17.000 Anträge bewilligt werden. Schüler aus Sozialhilfehaushalten werden zweimal jährlich mit Sachleistungen im Wert von jeweils 150 Euro unterstützt. Mehr als 50.000 Kinder profitieren pro Aktion.
Das „Wohnschirm“-Programm soll Wohnungslosigkeit verhindern bzw. beenden. Seit Beginn der Aktion im März 2022 wurde laut der gleichen Folgenabschätzung „in mehr als 15.600 Fällen der Wohnungsverlust durch Übernahme von Mietzinsrückständen bzw. durch Wohnungswechsel abgewendet“.
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