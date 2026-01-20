Wien: Knappes Angebot treibt Wohnungspreise hoch

Weitere Verknappung erwartet

Die Zahl der neu errichteten freifinanzierten Mietwohnungen habe sich 2025 auf 2087 Einheiten nahezu halbiert, bei geförderten Mietwohnungen gab es einen Rückgang um 20 Prozent auf 2.894 Einheiten. Gleichzeitig sei die Nachfrage hoch. Je nach Standort seien die Mieten in den Bezirken nördlich der Donau sowie in Favoriten und Simmering daher um 6,7 Prozent gestiegen, in zentralen und sehr guten Wohnlagen um bis zu 9,4 Prozent. Für 2026 rechnet die Immo-Beratung mit einer weiteren Verknappung und einem Anstieg der Mieten um rund 7,0 bis 8,5 Prozent, also deutlich über der erwarteten Inflationsrate.