Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kelag-Satzungen

Interesse an günstigen Strompreisen festgelegt

Kärnten
23.04.2026 12:01
Viele Kilometer an Leitungen und Masten garantieren den Stromfluss; künftig soll das öffentliche ...
Viele Kilometer an Leitungen und Masten garantieren den Stromfluss; künftig soll das öffentliche Interesse an kostengünstigem Strom auch in den Satzungen der Kelag stehen.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Das öffentliche Interesse an kostengünstigem und nachhaltigem Strom sollte nicht nur in den Landesgesetzen, sondern auch in der Satzung der Kelag verankert sein, empfahl der Landesrechnungshof. Die Satzungsänderung ist nun auf Schiene. Wer zu hohe Erwartungen hat, dürfte jedoch laut SPÖ enttäuscht werden.

0 Kommentare

„Der Bericht des Landesrechnungshofes zur Kelag zeigt deutlich, dass die Landespolitik keinen Hebel hat, um den Strompreis zu beeinflussen“,  so SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller. Empfohlen wird aber, das öffentliche Interesse an kostengünstigem und nachhaltigem Strom in den Satzungen des Kärntner Stromanbieters Kelag zu verankern, was die SPÖ gutheißt. „Auch wenn die Kelag jetzt schon dem Elektritätswirtschafts- und -organisationsgesetz unterliegt, in dem explizit sicherer, kostengünstiger und umweltverträglicher Strom vorgeschrieben wird. Trotzdem wird diese Verpflichtung nun in die Satzung aufgenommen“, betont Burgstaller. Der Finanzausschuss im Landtag hat den entsprechenden Beschluss gefasst.

SPÖ: Zu große Erwartungen kaum zu erfüllen
Allzu freudige Erwartungen auf besonders niedrige Strompreise sind aber offensichtlich fehl am Platz. „Sich dadurch zu erwarten, dass das Land plötzlich Strompreise beeinflussen oder gar diktieren kann, wäre ein Irrtum. Das politisch zu suggerieren, halte ich für unseriösen Populismus“, so Burgstaller, der damit die FPÖ anspricht.

FPÖ: Meilenstein gelungen
Den einstimmigen Beschluss im Finanzausschuss sieht FPÖ-Klubchef Erwin Angerer als Riesenerfolg, habe seine Partei doch seit Jahren leistbaren Strom für Kärnten gefordert und zuletzt im September des Vorjahres einen Antrag auf kostengünstigen Strom und „Umsetzung der Empfehlung des Rechnungshofes durch Anpassung der Kelag-Satzung“ im Landtag eingebracht. „Unsere Hartnäckigkeit hat sich bezahlt gemacht und führt zu günstigerem Strom für die Kunden der Kelag. Dieser Meilenstein ist nur gelungen, weil wir uns unermüdlich dafür eingesetzt und nicht locker gelassen haben! SPÖ und ÖVP mussten ihren Widerstand aufgeben“, betont Angerer, der davon ausgehe, dass es nun keine Ausrede mehr gebe, um einen möglichst günstigen Strompreis zu verhindern. 

Burgstaller hingegen erinnert an die rechtlichen Verpflichtungen der Kelag als Aktiengesellschaft und an den Ausverkauf der Kelag, den einst die FPÖ gestartet und vollendet habe: „Damit hat man nicht nur wertvolles Kapital aus der Hand gegeben, sondern auch den tatsächlichen Einfluss auf die Preisgestaltung. Wer etwa nach Tirol schaut, sieht, dass die TIWAG Preise einfrieren oder Sondermodelle bereitstellen kann, in denen Strom zwischen 10 und 16 Uhr aufgrund der PV-Produktion nur die Hälfte kostet. Dass so etwas aufgrund des Ausverkaufs in Kärnten nicht mehr geht, darunter leiden die Kärntnerinnen und Kärntner bis heute. So gesehen ist jede freiheitliche Kritik reine Selbstkritik.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
23.04.2026 12:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
165.246 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
147.713 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
128.426 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1569 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1065 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1044 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Mehr Kärnten
Kelag-Satzungen
Interesse an günstigen Strompreisen festgelegt
In der Draustadt
Neue biodiverse Lebensräume wurden geschaffen
Im Waffenraum hantiert
Polizist (48) schießt sich selbst ins Bein
Österreich läuft
Der Lauf-Hype erobert Stadt, Land und Bergwelt!
Krone Plus Logo
Kühnes Verkehrssystem
Lesachtal-Seilbahn: „Kärnten braucht mehr Mut“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf