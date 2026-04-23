Interesse an günstigen Strompreisen festgelegt

Burgstaller hingegen erinnert an die rechtlichen Verpflichtungen der Kelag als Aktiengesellschaft und an den Ausverkauf der Kelag, den einst die FPÖ gestartet und vollendet habe: „Damit hat man nicht nur wertvolles Kapital aus der Hand gegeben, sondern auch den tatsächlichen Einfluss auf die Preisgestaltung. Wer etwa nach Tirol schaut, sieht, dass die TIWAG Preise einfrieren oder Sondermodelle bereitstellen kann, in denen Strom zwischen 10 und 16 Uhr aufgrund der PV-Produktion nur die Hälfte kostet. Dass so etwas aufgrund des Ausverkaufs in Kärnten nicht mehr geht, darunter leiden die Kärntnerinnen und Kärntner bis heute. So gesehen ist jede freiheitliche Kritik reine Selbstkritik.“