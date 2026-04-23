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„Ich liebe Adriana“

Prinz Emanuele lässt sich von Clotilde scheiden

Royals
23.04.2026 15:47
Gegenüber „Oggi“ erklärte Emanuele Filiberto: „Clotilde Courau und ich haben die Scheidung ...
Gegenüber „Oggi“ erklärte Emanuele Filiberto: „Clotilde Courau und ich haben die Scheidung eingereicht.“(Bild: APA/JEAN-BAPTISTE LACROIX /AFP)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Ein Paukenschlag im europäischen Hochadel! Wie die italienische Wochenzeitschrift „Oggi“ berichtet, haben Prinz Emanuele Filiberto von Savoyen und Schauspielerin Clotilde Courau offiziell die Scheidung eingereicht. Der 53-jährige Prinz lässt keinen Zweifel daran, warum: „Ich lasse mich von Clotilde Courau scheiden, weil ich Adriana Abascal liebe.“

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Die Nachricht kommt nur wenige Wochen, nachdem Courau der Schweizer Zeitung „24 Heures“ ein bemerkenswert offenes Interview gegeben hatte. Darin sagte sie: „Ich bereue nichts und ich bereue es nicht, einen Mann geheiratet zu haben, den ich liebte.“

Der Prinz reagierte laut „Oggi“ versöhnlich: Er schätze die Worte seiner Frau, zwischen beiden herrschten „Respekt und Zuneigung“.

Neue Liebe: Auftritt mit Adriana Abascal
Doch kurz darauf folgte der royale Knall: Am 12. April wurde Emanuele Filiberto in Paris an der Seite der mexikanischen Unternehmerin Adriana Abascal gesehen – jener Frau, mit der er bereits zuvor mehrere Monate liiert war. Die Beziehung war im Dezember beendet worden, nun scheint sie wieder aufgeflammt zu sein.

Zukunftspläne: „Ich gehe diesen Weg im Einklang mit meinen Werten“

Mit dem Model Adriana Abascal will der Prinz nun glücklich werden.
Mit dem Model Adriana Abascal will der Prinz nun glücklich werden.(Bild: APA/Cindy Ord/Getty Images for Tory Burch)

Gegenüber „Oggi“ betonte der Prinz, er habe die Scheidung lange hinausgezögert, nun aber eine klare Entscheidung getroffen: „Ich habe diesen Weg mit dem Wunsch eingeschlagen, jeden Schritt meines Privatlebens verantwortungsvoll zu gestalten – im Einklang mit meinen persönlichen und christlichen Werten.“

Er erinnert daran, dass die Trennung von Courau bereits vor fünf Jahren erfolgt sei – stets diskret, respektvoll und mit dem Ziel, den beiden gemeinsamen Töchtern ein stabiles Umfeld zu bieten.

Emanuele Filiberto (links), Clotilde Courau (Mitte) und Tochter Vittoria trauerten im Februar ...
Emanuele Filiberto (links), Clotilde Courau (Mitte) und Tochter Vittoria trauerten im Februar gemeinsam am aufgebahrten Sarg von Emanueles Vater, Vittorio Emanuele von Savoyen.(Bild: APA/AFP or licensors)

„Ich bin glücklich“ – Prinz spricht über seine neue Beziehung
Heute, so der Prinz, habe er inneren Frieden gefunden: „Seit einigen Monaten bin ich mit Adriana Abascal zusammen, mit der ich eine tiefe und authentische Verbindung aufgebaut habe.“

Beide hätten sich bewusst Zeit genommen, um ihre privaten Situationen zu ordnen. Der Prinz weiter: „Ich bin glücklich und blicke voller Zuversicht in die Zukunft. Ich werde meine Rolle im Königshaus weiterhin verantwortungsvoll wahrnehmen – und bin stolz, Adriana an meiner Seite zu haben.“

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