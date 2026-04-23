Prinz Emanuele lässt sich von Clotilde scheiden

Neue Liebe: Auftritt mit Adriana Abascal

Doch kurz darauf folgte der royale Knall: Am 12. April wurde Emanuele Filiberto in Paris an der Seite der mexikanischen Unternehmerin Adriana Abascal gesehen – jener Frau, mit der er bereits zuvor mehrere Monate liiert war. Die Beziehung war im Dezember beendet worden, nun scheint sie wieder aufgeflammt zu sein.