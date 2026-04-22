Lufthansa streicht 20.000 Flüge, AUA übernimmt

Dafür greift die Airline zum drastischen Mittel, ihre Regionalflug-Tochter CityLine einzustellen. Sie war für Zubringerflüge zu den großen Knotenpunkten wie München und Frankfurt zuständig. Allerdings ist die Spritersparnis dafür nicht alleine verantwortlich. Das Aus für die defizitäre CityLine war schon fix und wurde jetzt nur vorgezogen. Außerdem gilt der Schritt als eine Art Warnung für die Belegschaft, die ja gerade wieder einmal gestreikt hat.