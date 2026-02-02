Staatsanwaltschaft stoppt die Diversion für Luger

So argumentiert die Anklagebehörde

Vor allem in Anbetracht der damaligen Position von Luger ist von schwerer Schuld auszugehen. Dies gilt insbesondere deshalb, weil das Handeln des Angeklagten jedenfalls geeignet ist, das Vertrauen der Öffentlichkeit in eine ordnungsgemäße Abwicklung aller finanziellen Vorgänge in staatsnahen Unternehmen zu erschüttern. Deshalb hat sich die Staatsanwaltschaft Linz schon vor dem Angebot einer diversionellen Erledigung an Luger durch das Landesgericht Linz gegen eine solche ausgesprochen.