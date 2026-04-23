Moskau stoppt Öllieferung an Deutschland ab 1. Mai

Sollte Öl aus Kasachstan länger ausfallen und nicht ersetzt werden können, könnte die Auslastung der Raffinerie spürbar sinken. „Das wäre echt schlimm für die PCK, dann fallen wir auf 65 Prozent Auslastung. Dann kriegen wir ein großes Problem“, sagte der Betriebsratsvorsitzende Danny Ruthenburg. Zuletzt hieß es, die Auslastung liege bei rund 85 bis 90 Prozent. Das Bundeswirtschaftsministerium tauscht sich derzeit über alternative Lieferwege über die Häfen von Rostock und Danzig mit der Geschäftsführung aus.