Neues Gebäude läutet Modernisierung des AKH ein

Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel

Denn mit dem Stationsgebäude Süd beginnt die Sanierung der beiden Bettentürme. „Jetzt ist der Startschuss für die Sanierung des ersten Gebäudes“, betonte Wetzlinger. Modernisiert wird bei laufendem Betrieb. Station für Station, Ebene für Ebene. Ohne Ausweichquartier kein Fortschritt. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker nannte den Neubau ein „Schlüsselereignis“. Bislang habe man Baustellen „vor der Tür oder neben der Tür“ gehabt. „Jetzt wird es wirklich im Haus spürbar werden“, kündigte er an. Das AKH, „das auch schon ein paar Jahre am Buckel hat“, werde nun technisch und organisatorisch in die Gegenwart geführt.