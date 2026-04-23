Mehr Kilos bei Rekruten: Gewicht legt deutlich zu

Tauglichkeit seit Jahren konstant

Auch bei der Tauglichkeit zeigt sich ein stabiles Bild: Seit 2015 werden rund 65 Prozent der jungen Männer als tauglich eingestuft. 2021 wurde zusätzlich die Kategorie „teiltauglich“ eingeführt, die jedoch bisher nur geringe Fallzahlen aufweist. Die Gesamtzahl der Stellungen ist im Vergleich zu vor zehn Jahren zurückgegangen, lag zuletzt – abgesehen von pandemiebedingten Schwankungen – mit rund 47.000 aber wieder auf dem Niveau der späten 2010er-Jahre.