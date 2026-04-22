ORF-Bombe | Durchpeitschen

Durchpeitschen. Tatsächlich sind Lederer und Schütze, in ihren Hauptberufen PR-Berater, nicht zuletzt aufgrund ihrer zahlreichen Interventionen im ORF schwer angeschlagen. Sie sind es aber auch, die für die Neuwahl des ORF-Generals ab Jänner sorgen müssen – bisher plangemäß im heurigen August. Was geschieht nun aber? Heute will man entscheiden, die Wahl des neuen ORF-Chefs für die Periode bis 2031 flugs auf Juni vorzuverlegen. Wenn sich da nicht der Verdacht aufdrängt, die Politik habe Sorge, „ihr“ Stiftungsrat könnte den Sommer nicht mehr heil erreichen. Und so peitscht man die Generals-Wahl lieber eiligst durch. Damit tut man weder dem neuen Chef und schon gar nicht dem ORF etwas Gutes. Aber wenn es der Politik um die Verteidigung ihres Einflusses geht, dann gerät das Wohlergehen des öffentlich-rechtlichen Senders, der eigentlich den Gebührenzahlern gehört, zur Nebensache.