Oldtimer endete zwischen Lkw und Brückengeländer

Bei einem Verkehrsunfall in Tarrenz (Tiroler Bezirk Imst) wurden am Mittwoch zwei Männer verletzt. Einer davon, der Fahrer eines Oldtimer-Autos, war zuvor mit dem Fuß vom Brems- auf das Gaspedal gerutscht.
Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 13.20 Uhr auf der Mieminger Straße B189 im Gemeindegebiet von Tarrenz. Dort war der 67-jährige Deutsche gemeinsam mit einem Beifahrer (63) in Richtung Westen unterwegs. Als der Lenker seinen Oldtimer abbremsen wollte, rutschte er der Polizei zufolge mit dem Fuß ab und landete auf dem Gaspedal.
Der Pkw geriet daraufhin auf die Gegenfahrbahn und wurde zwischen einem Brückengeländer und einem entgegenkommenden Lkw eingeklemmt.
Straße eine Stunde lang gesperrt
Der Lenker und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung brachte sie ins Krankenhaus Zams. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Mieminger Straße rund eine Stunde lang gesperrt werden.
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