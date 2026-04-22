Oldtimer endete zwischen Lkw und Brückengeländer

Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 13.20 Uhr auf der Mieminger Straße B189 im Gemeindegebiet von Tarrenz. Dort war der 67-jährige Deutsche gemeinsam mit einem Beifahrer (63) in Richtung Westen unterwegs. Als der Lenker seinen Oldtimer abbremsen wollte, rutschte er der Polizei zufolge mit dem Fuß ab und landete auf dem Gaspedal.