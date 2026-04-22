Drawing a line under it
Hartberg coach Schmid is stepping down at the end of the season!
It had been in the works for weeks, and shortly before kickoff of the Bundesliga match against SK Rapid, it became official—the big bombshell has dropped in the Hartberg camp! “I won’t be signing a contract with Hartberg next season,” announced coach Manfred Schmid, who was suspended for the away game against Grün-Weiß, via TV!
“I noticed that this was a topic in the locker room, and the players need clarity now. We’ve had a great time, but our visions (note: with club management) just don’t align anymore,” said the 55-year-old.
Thanks for a great time
Schmid isn’t angry with anyone, he emphasized at the Allianz Stadium—the soon-to-depart coach personally thanked President Brigitte Annerl and defended Chairman Erich Korherr.
“He has a company to run and can’t always be available.” He also thanked the players for the great time: “You’ll find quite a few of them in the German Bundesliga.”
Strong focus on transition play
In 61 matches leading up to the away game against Rapid, Schmid averaged 1.49 points per game with Hartberg—with 24 wins, 19 draws, and 18 losses. TSV has recently played as a defensive bulwark with a strong focus on transition play.
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