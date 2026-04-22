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Die Schulden steigen

Fast alle EU-Staaten brechen die Haushaltsregeln

Wirtschaft
22.04.2026 17:32
Die meisten EU-Länder geben mehr aus als sie einnehmen ...
Die meisten EU-Länder geben mehr aus als sie einnehmen ...(Bild: AP/Petros Giannakouris)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mehr als die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten hat im vergangenen Jahr ihre selbst auferlegten Regeln für Haushaltsdefizite und Staatsschulden gebrochen. Mit Ausnahme von Zypern, Dänemark, Irland, Griechenland und Portugal gaben alle 27 EU-Länder mehr Geld aus, als sie einnahmen, wie aus Daten des EU-Statistikamtes Eurostat hervorgeht.

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Elf Mitgliedstaaten hatten demnach ein Defizit von drei Prozent oder mehr bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung und lagen damit über den geltenden Obergrenzen.

Das höchste Defizit hatte 2025 den Daten zufolge Rumänien mit 7,9 Prozent. Österreichs Defizit lag Eurostat zufolge bei 4,5 Prozent.

Regelbrecher riskieren Strafverfahren
Die europäischen Schuldenregeln, auch Stabilitäts- und Wachstumspakt genannt, gelten für alle Mitgliedsländer der EU. Das Regelwerk schreibt unter anderem vor, dass der Schuldenstand eines Mitgliedstaates 60 Prozent der Wirtschaftsleistung nicht überschreiten darf. Gleichzeitig muss das Haushaltsdefizit unter drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bleiben.

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Wer die Grenzen übertritt, riskiert ein Strafverfahren. Gegen die hoch verschuldeten Länder Frankreich und Italien sowie gegen Österreich und einige andere EU-Länder laufen derzeit daher sogenannte Defizitverfahren.

Im vergangenen Jahr wiesen den Eurostat-Angaben zufolge zwölf EU-Länder eine Schuldenquote von mehr als 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf. Die höchsten Schuldenquoten gab es demnach in Griechenland (146,1 Prozent), Italien (137,1 Prozent) und Frankreich (115,6 Prozent). Österreich hatte Ende 2025 eine Schuldenquote von etwa 81,5 Prozent des BIP.

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