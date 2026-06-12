Kein Betrug: Wirbel um Spendenkonto für Vollwaise

„Auf Spendenaktion kann man vertrauen“

Auf „Krone“-Anfrage bei der Polizei betont man dort: „Es hat bis dato noch keine Indizien für einen Betrugsverdacht gegeben. Die Beweislast ist derzeit nicht so, als dass man von einem Betrug ausgehen muss.“ Leidtragende der vorschnellen Aktion des Onkels ist aber jetzt schon das kleine Mädchen. Denn am Konto waren bereits mehr als 9000 Euro eingelangt, nach den Warnungen waren es später nur noch 6000 Euro. „Mit der Spendenaktion ist alles in Ordnung. Sie können darauf vertrauen“, betont die Familiensprecherin. Für weiterhin Misstrauische wird nun auf Initiative der Stadtgemeinde Allentsteig ein weiteres Spendenkonto für die Zukunft des kleinen Herzens eingerichtet.