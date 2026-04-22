Pensionist glaubte falschem Polizist: Vermögen weg

„Überraschte“ Kriminelle verlangten auch Uhren

Die Summe dürfte auch die Kriminellen überrascht haben. Denn nur wenig später riefen sie erneut bei ihrem Opfer an. Zur Sicherheit sollte der Mann nämlich auch noch all seine Uhren in einen Beutel geben und diesen ebenso vor die Türe stellen. In zehn bis 15 Minuten würden sie erneut kommen und auch den nächsten Beutel „zur sicheren Verwahrung“ abholen. Doch er hatte nichts mehr abzugeben. Stattdessen wurde die Polizei alarmiert.